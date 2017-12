Cheikh Ibrahima Diallo, Sg du Parti Justice et Développement(PJD) : " Les dirigeants du temporel comme quelques uns du spirituel ont failli à leur sacerdoce "

C'est le leader du Parti Justice et Développement, Cheikh Ibrahima Diallo, qui vient de briser le silence suite à un constat, de sa part, lié à ''l'absence de valeurs qui secoue le monde. "Le meurtre, la trahison sont devenus des attitudes adoptées banalement par les hommes. On rivalise de cruauté et de mépris envers les couches vulnérables, la chaîne de solidarité et les valeurs de la compassion sont rompues au nom de la boulimie et de l’individualisme engendrés par le capitalisme sauvage qui a fini de faire de nous des automates, des robots qui n’obéissent qu’à la logique de la société de consommation, notre seule préoccupation est la satisfaction de nos instincts matériels, rien d’autre", a regretté l'homme politique.



Fort de ce constat, le fils de Médina Baye de pointer du doigt certains porteurs de voix. "Les dirigeants du temporel comme quelques uns du spirituel qui devaient incarner la rupture et montrer l’exemple à suivre ont failli à leur sacerdoce. Ils s’accrochent au pouvoir et aux délices mondains, feignent ignorer les cris de désespoir du peuple d’en bas. Enfermés dans leur tour d’ivoire, ils se sont isolés de la réalité et ont fini par manque de civilité, à foudroyer tout ce qui servait à cadrer les relations humaines. Prendre tout et même la dignité humaine n’est pas à écarter. Quel sacrilège ! Ce comportement arrogant hors des normes protocolaires", a-t-il ajouté.





Face aux journalistes, Mr Diallo appelle à une réflexion collective et à un apport de réponses pour une remédiation urgente de la condition humaine. " Sinon, faut-il le rappeler continuellement, les hommes opprimés, maintenus dans l’ignorance et la pauvreté, vont accumuler les frustrations et vont se libérer du lynchage psychologique dont ils sont sujet depuis la nuit des temps", a-t-conclu.