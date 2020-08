Cheikh Guèye, maire de Dieuppeul : « Le Coronavirus fait des ravages… protégeons les personnes vulnérables »

La municipalité de Dieuppeul/Derklé/Castors a reçu ce samedi 22 août , la caravane de la ville de Dakar, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



À cette occasion, plus de 22 000 masques et des cartons de gel hydroalcoolique ont été mises à sa disposition pour lui venir en aide dans sa riposte contre cette malade. Une contribution bien appréciée par le maire Cheikh Guèye. Cet appui est pertinent en ce sens qu’il permettra à sa commune de faire face à une flambée de cas que rien ne semble pouvoir arrêter.



« Le coronavirus est en train de faire des ravages partout. Aucun pays n’est épargné. Malheureusement, nous enregistrons chaque jour des cas dans notre commune et c’est tout à fait normal, vu sa position », fait constater Cheikh Guèye. Il appelle les jeunes à s’investir davantage dans la prévention pour sauver des vies. Pour le premier élu de la commune, les personnes vulnérables doivent être protégées ».