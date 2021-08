Cheikh Guèye (maire de Dieuppeul - Derklé) : "Personne ne nous arrachera le marché Sandaga !"

"Personne ne nous arrachera le marché Sandaga ! Comment se fait-il qu'on puisse prendre autant de décisions en un seul jour ? " C'est avec beaucoup d'indignation et d'incompréhension que le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Guèye, a dénoncé l'actuelle situation qui prévaut dans la gestion du dossier du marché Sandaga de Dakar. Prenant la parole lors de la session extraordinaire des conseillers municipaux de la ville de Dakar, il a marqué son soutien à l'édile de la capitale, Soham El Wardini pour mener à bout le combat pour la restitution du marché Sandaga, un patrimoine classé, à la ville dakaroise, en lieu et place de la mairie de Dakar-Plateau a qui on l'a récemment dévolue. Conseiller municipal au niveau de la ville de Dakar, Cheikh Guèye d'en appeler au respect des lois et règlements, mais surtout à un retour à l'éthique et à la morale s'agissant de la gestion de ce dossier par les autorités administratives en l'occurrence...