Cheikh Guèye (LD, deuxième adjoint au maire de Dakar) : L'exclusion de Khalifa Sall est anti-démocratique et contraire aux valeurs du PS

Khalifa Sall avait besoin de soutien et non d'une exclusion. Ce que le parti socialiste vient de faire derrière le dos du maire de Dakar alors qu'il est en prison n'est rien d'autre que de la trahison. Cheikh Guèye, maire de Dieuppeul/Derklé qui se prononce sur l'exclusion de Khalifa Sall, estime que c'est anti-démocratique et contraire aux valeurs cardinales qu'incarne le parti socialiste.