Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino face au Procureur aujourd'hui

Selon nos informations, Cheikh Mbacké Gadiaga et son nègre Moïse Rampino ont été déférés hier au parquet de Dakar. À la faveur d’un retour de parquet, c’est finalement aujourd’hui qu’ils feront face au Procureur et tout indique que l’on s’achemine vers l’ouverture d’une information judiciaire.

Néanmoins, Cheikh Mbacké Gadiaga a été confronté hier à Gaston Mbengue, audition au cours de laquelle le promoteur de lutte ne l’a pas épargné, puisqu’il l’a traité de menteur en plus de confirmer ses pratiques mafieuses. Par ailleurs, Moïse Rampino a reconnu, comme nous l’écrivions, que c’est l’analphabète Cheikh Gadiaga qui lui indiquait ce qu’il fallait écrire...