Cheikh Bara Dolly tacle Moustapha Diop : « C’est le ministre le plus nul en place. On ne sait ce qu’il fait encore à la tête du secteur de l’Industrie »

Un des seuls députés de l’opposition présents lors du vote du budget du ministère de l’Industrie, de la petite et moyenne entreprise, Cheikh Bara Dolly, Président du groupe parlementaire des libéraux n’a pas raté Moustapha Diop. Selon lui, il s’agit simplement du ministre le plus insuffisant du Gouvernement de Mohamed Dionne et s’est étonné qu’il soit toujours en place.