Cheikh Bamba Dièye sur le Franc CFA : “Nos Etats doivent prendre leurs responsabilités”

Lors du passage du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan à l'Assemblée nationale, pour le projet de budget de son département, le député Cheikh Bamba Dièye a soulevé la question qui fâche. Celle qui a trait au franc CFA. Pour le député non inscrit, les Etats africains qui ont en partagent cette monnaie doivent prendre leurs responsabilités, non pas pour se désolidariser de l'euro mais pour assurer leur autonomie financière. Selon le député Cheikh Bamba Dièye, l'Etat du Sénégal devrait également appuyer le secteur privé national. A ce sujet, il a rappelé que les Etats n'ont pas des amis mais des intérêts. Pour lui, les compensations dont bénéficient les multinationales sont anormales car elles constituent un frein à l'éclosion des entreprises sénégalaises.