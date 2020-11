Cheikh Bamba Dièye sur l'émigration clandestine : « C'est des situations effroyables qui déchirent le cœur »

"Si on est incapable d'offrir quelque chose de meilleur à la jeunesse du pays, à quoi ça nous sert de vivre?" C'est du moins l'avis de Cheikh Bamba Dièye, secrétaire général du parti FSD/BJ.



Invité de l'émission ACTU-DÉBAT, le parlementaire n'a pas manqué de réagir sur la question de l'émigration clandestine qui continue toujours de faire des morts. Pour Cheikh Bamba Dièye, l'explosion du phénomène Barça ou Barsakh dénote l'échec des politiques publiques mises en place par le régime Macky Sall ainsi que les différents régimes qui l'ont précédé.

"Si on assiste aujourd'hui à l'explosion du phénomène de l'émigration clandestine, cela met en évidence l'échec des politiques publiques mises en place. Et ça multiplie par zéro toutes les politiques qui ont été mises en place".



Avec la recrudescence de ce fléau, Cheikh Bamba Dièye alerte sur le danger réel qui pèse sur la société. "C'est une honte! C'est des situations qui déchirent le cœur. Parce que je ne comprends pas pourquoi une minorité soit super à l'aise alors que l'écrasante majorité courpisse dans la pauvreté".

Vous pourrez suivre l'intégralité de l'émission ACTU-DÉBAT très prochainement sur Dakaractu...