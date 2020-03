Cheikh Bamba Dièye au Palais : « Les mesures ne sont pas contre les sénégalais, mais plutôt pour que les sénégalais continuent à vivre »

Conscient de l'ampleur de la situation que traverse le pays et le monde en général, dans cette phase de crise sanitaire, le député Cheikh Bamba Dièye reste convaincu que l'heure n'est pas à la violation des mesures de l'autorité. Mais elle est plutôt à la mobilisation citoyenne et à un élan de solidarité, dans l'unité pour vaincre la maladie du Coronavirus et redresser le pays.



"Les mesures ne sont des mesures contre les sénégalais, mais ce sont des mesures pour que les sénégalais continuent à vivre. Et c'est cela le sentiment que tous les sénégalais doivent comprendre. Car s'il y a un ou deux parmi nous qui pensent qu'ils peuvent faire comme bon leur semble, ce sera la catastrophe", a précisé le député, leader du FSD/BJ, au terme de son tête-à-tête avec le président Macky Sall.



Ce qui nécessite beaucoup de sacrefices, de l'avis du parlementaire : "Il va falloir faire énormément de sacrifices, beaucoup d'argent va être mobilisé et il faudra que ceux qui sont chargés de l'exécution puissent en prendre conscience pour que nous continuons à vivre dans un élan de solidarité et d'entre aide pour combattre la maladie et redresser notre cher pays".



Cheikh Bamba invite à une compréhension globale de l'urgence qui pousse le président Macky Sall à pendre ses mesures qui rappellent le sens du mot SUNUGAL...