Cheikh Bamba Dièye à l'hémicycle : « La circulation de la drogue est une réalité et porte préjudice à l'économie sénégalaise »

Face aux ministres Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Hott et Samba Sy et ses collègues députés, Cheikh Bamba Dièye a attiré l'attention du gouvernement sur la circulation du drogue dans le pays.

"La circulation de la drogue est une réalité dans le pays", affirme le député Cheikh Bamba Dièye, qui n'a pas manqué d’exprimer ses inquiétudes sur le phénomène.

Selon le parlementaire, "le blanchiment de capitaux et la drogue portent un grand préjudice à l'économie sénégalaise".

À cet effet, "il invite le gouvernement à s'auto saisir de ces pratiques malsaines pour mettre un terme à ce mal".