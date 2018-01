Cheikh Bamba Dièye sur l'attaque de Niaguis : « Il existe des ennemis de la paix en nous et autour de nous »

Le député Cheikh Bamba Dièye, après avoir exposé ses « pensées émues et pieuses pour les familles des victimes de cette barbarie », soutient qu’« il nous faut prendre conscience qu'il existe des enne- mis de la paix en nous et autour de nous ».

L’ancien maire de Saint-Louis exhorte alors le gouvernement à prendre toutes les mesures pour les traquer. Le secrétaire d’Etat en charge du suivi du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) abonde dans le même sens. Pour Souleymane Jules Diop, cette tuerie est commise par des personnes barbares qui ont voulu semer la terreur dans le pays et saboter le processus de la paix en Casamance. Mais, que ces malfaiteurs se le tiennent pour dit : « Ceux qui ont commis cet acte seront traqués, attrapés et auront la sanction qu’ils méritent. La sanction sera sévère parce que ce n’est pas normal qu’ils s'attaquent à des innocents ».