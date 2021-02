Cheikh Bakhoum en croisade contre la Covid-19 : Sensibilisation et distribution de masques à Grand Yoff

Ne pas perdre de vue le fait que la pandémie est toujours là avec une deuxième vague encore plus virulente et qui n’a pas l’air de s’estomper. Telle est la prise de conscience à laquelle Cheikh Bakhoum, Directeur Général de l’ADIE, invite les populations de Grand Yoff. Le non moins responsable APR dans ladite localité s’est adonné ce week-end à une tournée de sensibilisation sur les mesures prophylactiques contre la Covid-19 dans les quartiers de la commune. Une distribution de masques aux populations était également au menu.

En comité restreint comme l’impose le contexte pandémique, Cheikh Bakhoum et quelques-uns de ses lieutenants ont sillonné les rues et foyers de Makka, Afarat, FMS (Fass-Missirah-Santhiaba), Djiddah, Cité millionnaire, HLM grand Yoff et Scat Urbam. Le discours était le même partout : « La Covid-19 est toujours là. Protégez-vous et protégez les autres ».