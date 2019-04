Cheikh Ba sur le nouveau Gouvernement : « Un gouvernement par des Sénégalais de toutes origines pour tous les Sénégalais »

« Il me plaît de rendre hommage au Président de la République et de magnifier sa clairvoyance pour avoir composé, une fois de plus, une équipe gouvernementale dont les seuls profils des différents membres renseignent, à suffisance, sur les compétences diverses et variées qui l’entourent. Un attelage formé d’hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, mais où l’équité territoriale a été respectée. Un gouvernement par des sénégalais de toutes origines pour tous les sénégalais. Une équipe, en réalité, dynamique qui, sans nul doute, saura donner un nouvel élan aux perspectives et enjeux du futur pour l’atteinte des objectifs de

développement et des nouveaux défis fixés pour ce quinquennat déterminant dans la vie de notre nation. Pour notre part, nous militants de la CATB de la Médina et d’ailleurs, notre détermination demeure entière pour accompagner le Président de la République, son excellence Macky Sall et son équipe dans cette noble quête de l’émergence de notre pays.

Nous restons aussi unis et déterminés dans le combat politique qui nous attend car pour la Médina et pour nos communes, nous rêvons Grand. Au chef de l’État, nous renouvelons notre engagement et notre entière disponibilité »