Cheikh Ba : « Il faut des structures de financement pour former les jeunes et les femmes »

C'est une grande caravane populaire qui a sillonné les artères de la Médina pour sensibiliser les populations sur la deuxième édition du gala de solidarité de la Médina qui va se tenir le 7 mars au Grand Théâtre et sera animé par le chanteur Waly Seck. Cheikh Ahmed Tidiane Ba qui en est l'initiateur, estime que les recettes qui seront issues de cette soirée serviront à mettre en place des structures adéquates pour financer et former les jeunes et les femmes capables de mettre la main à la pâte pour le développement du pays.