Cheikh Alioune Bèye : « Nous sommes dans un pays où on tue en silence et la justice reste muette »

Prenant la parole, le député de Yewwi Askan Wi a sans ambages foudroyé l’Etat et particulièrement la justice.

« Nous sommes dans un pays où on tue en silence et la justice reste muette . Un pays dans une impunité totale. Des maires et leaders politiques sont injustement envoyés en taule. Alors que le rapport de la Cour des Comptes épingle des DG, DAGE et ministres, la justice reste muette encore » conclut le parlementaire dans ses états contre l’emprisonnement de ses frères de partis.