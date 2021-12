Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly à Matar Bâ : « Vous êtes le ministre qui a le plus duré à son poste... Qu'avez-vous fait pour le sport durant ces années ? »

Profitant du vote du projet de budget du ministère des sports, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a directement interpellé le ministre des sports Matar Bâ sur le bilan de ces onze années d'exercice. "Vous êtes le ministre qui a le plus duré à son poste... Qu'avez-vous fait pour le sport durant ces 11 ans ?"



Le député qui estime que le sport Sénégalaise a fortement régressé durant les dix dernières années, a déploré les fonds colossaux, d'après lui, investis dans la construction d'infrastructures sportives. Enfin, il a réclamé plus de transparence sur la gestion des retombées financières suite aux participations de la sélection nationale de football à des compétitions internationales.



Rappelons que le ministre des sports est en poste depuis juillet 2014, donc depuis 7 ans plus précisément. Un petit lapsus de la part du député qui avait parlé de 11 ans...