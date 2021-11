Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké : « C'est vous qui avez tué La Poste »

En prenant la parole devant le ministre de l'Économie numérique, Cheikh Abdoul Bara Doly Mbacké a évoqué la question de la Poste et la problématique de la Sonatel qui, selon lui, arnaque les consommateurs.



"Il y a 2.500 employés à la poste. Vous leur avez alloué un budget de près de 4 milliards. Ce budget est trop faible pour cette institution qui doit être bien entretenu car c'est notre patrimoine. Vous avez aussi dit que vous allez diminuer le personnel, ce qui ne va pas vous permettre d'atteindre vos objectifs sur l'emploi des jeunes. Et pire, vous avez fait perdre à la Poste son lustre d'antan alors qu'en France, les salaires des députés et des ministres passent par la Poste. Idem pour l'Italie. C'est vous qui avez tué la Poste", fait-il savoir.



"Aussi la problématique de la Sonatel qui ne fait que soutirer les sous des consommateurs", invite le député auprès du ministre de tutelle qui doit, selon lui, revoir ses stratégies commerciales devenues une doléance nationale.