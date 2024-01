Cheikh Abdou Bara Dolly : « Macky Sall sait que je suis une menace pour son candidat »

Le député, vice président du groupe parlementaire Liberté -démocratie et changement et président du mouvement « Nekal Fi Askan Wi » accuse le président Macky Sall après avoir été rejeté pour défaut de parrainage. En effet, plus de 15 000 signatures ont été invalidées car, n’existant pas sur le fichier électoral.



Selon le candidat déclaré, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, « écarter sa candidature reviendrait à baliser le terrain pour Amadou Bâ ».



« Ma candidature est une menace pour le régime. Macky Sall ne veut pas que je participe à cette élection en tant que Doomu Daara », a signifié le le candidat recalé qui s’adressait à la presse ce matin.