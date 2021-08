Chef de la cellule communication du Fonds Force Covid : « Le jour où il y a l’étincelle, ça sera un règlement de comptes et après penser à la reconstruction »

Le commandant Mouhamadou Moustapha Sylla, chef de la cellule communication du comité de mise en œuvre des opérations du Fonds Force Covid n’a pas aimé la communication qui a entouré leur gestion.







L’adjoint du Général François Ndiaye, lors de l’atelier de partage et de réflexion sur la gestion du Fonds Force Covid-19, a laissé entendre que la communication est devenue un enjeu majeur.







Citant le cas du Rwanda, il a indiqué que c’était des jonctions de frustrations. La Côte d’Ivoire itou. « Dites-vous le jour où il y aura une étincelle, ça sera un règlement de comptes et après on va penser à la reconstruction. Découvrez du pétrole, du gaz, on n’ira nulle part si on est indiscipliné. Il faut qu’on apprenne à se respecter » a pesté l’homme de tenue.