Chef de l'opposition : « Un piètre débat », selon le Forum Civil.

Faisant la Une des journaux et alimentant les débats, la question du statut de l'opposition et de son chef occupe l'essentiel de l'actualité politique. Ainsi, le Forum Civil, à travers son coordonnateur national, Birahime Seck s’est prononcé sur le sujet.



"Ce débat sur le Chef de l'opposition est dérisoire, insensé et inutile. C'est juste un débat savamment orchestré par la Commission politique pour divertir et détourner l'opinion des vraies réformes institutionnelles dont le pays a réellement besoin", regrette Birahime Seck.



Considérant que la démocratie et la stabilité du pays restent menacées par un mandat équivoque, une magistrature vacillante, une corruption étouffante, un parlement aphone, des institutions qui tanguent et une administration inadaptée aux ambitions d'émergence du pays, le Forum Civil estime qu'il est temps de faire face à ces groupes qui tentent de jouer avec le devenir du pays. Tous ces agissements politiciens, à quelle fin?



Le Forum Civil aura en même temps signalé cette inaction du Bureau du Comité de pilotage du Dialogue national qui joue un rôle déterminant dans cet exercice d'endormissement des autres Commissions dont le travail est important pour l'amélioration substantielle de la Gouvernance du Pays...