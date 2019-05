Chavirement pirogue à Eloubalir / Mor Mbaye : « Je vis à la maison avec la femme de mon défunt frère et ma soeur qui sont sous le choc. Il nous faut une introspection »

« J'ai perdu trois membres de ma famille ( son frère et ses deux enfants, Ndlr) et je vis présentement avec deux rescapés, la femme de mon jeune frère et ma soeur. C'est difficile. Je vis des moments difficiles avec elles. Elles sont complètement abattues.

L'appel que je lance, c'est une introspection individuelle des citoyens. Il ne faut pas qu'on accepte les surcharges qui ont pour conséquence ce genre de désastre! »