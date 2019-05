Chavirement pirogue à Eloubalir / Augustin Tine : "Soyons de plus en plus vigilant par rapport aux dangers qui nous guettent"

« Je suis accompagné d'une délégation composée du ministre de la pêche, du minstre du Commerce, du président du dialogue des territoires, de madame le ministre Aminata Angélique Manga et du ministre Moustapha Lô Diatta. Nous sommes venus présenter les condoléances aux familles qui ont perdu des leurs. Voir et échanger avec les rescapés dont certains ont frôlé la mort et certains ont vu leurs enfants mourir. Nous disons encore, il faut qu'on soit vigilant en tout lieu et en tout temps. Quelqu'un l'a dit tantôt, il nous faut une introspection par rapport à nos comportements de tous les jours. Il ne faut pas dire que c'est toujours la volonté du Tout Puissant. Je pense que nous avons aussi un rôle important à jouer. C'est le message du président de la République qu'il nous lance : soyons de plus en plus vigilants par rapport à tous les dangers qui nous guettent... »