Chavirement de pirogue à Saint-Louis : Mansour Faye appelle les pêcheurs au respect des règles établies

Alors qu'il participait au salon international du livre qui se tient présentement dans la région Nord, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye a été interpellé par la presse locale sur le chavirement et la collusion de pirogues qui s'est produit ce matin à la brèche de Saint-Louis, faisant état de trois portés disparus et de plusieurs blessés.

Selon le ministre, les pêcheurs gagneraient à respecter les consignes données pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. "Je lance un appel à nos parents pêcheurs pour respecter les règles établies. Il y a des consignes qui sont données et je pense qu'on gagnerait mieux à respecter ces consignes pour que pareilles situations ne se répètent plus", laissera entendre le premier magistrat de la ville de Saint-Louis.

Toutefois, le maire rassure que les travaux de bardage de l'embouchure seront entamés dans un court délai. "Le président hier lors du conseil des ministres en a fait cas.

Des travaux seront réalisés en urgence. Les experts ont déjà visité la brèche. Et dans quelques semaines, ils vont mettre en œuvre le bardage et le balisage de la brèche", rassure t-il.

Par ailleurs le maire présente ses condoléances aux familles éplorées et prie pour que pareilles situations ne se reproduisent plus...