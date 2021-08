Chavirement d’une pirogue de clandestins au large des côtes Saint-Louisiennes : Un mort et 43 migrants portés disparus ...

Le phénomène de l’émigration clandestine continue de faire des dégâts au Sénégal et surtout dans la capitale Nord du pays où des jeunes continuent d’embarquer dans des pirogues pour rejoindre les grandes villes d’Europe. En effet, selon des informations parvenues à Dakaractu, une pirogue de clandestins qui avait 58 personnes à bord en route pour l'Espagne, a chaviré ce matin au large des côtes Saint-Louisiennes à hauteur de Diattara.



Selon toujours nos sources, 43 personnes sont portées disparues, 15 autres ont été sauvées par les éléments des sapeurs-pompiers qui s’étaient déployés sur les lieux dès l’annonce de la nouvelle, un mort a été repêché dans les eaux et les recherches se poursuivent. Nos sources bien informées de la situation, précisent également que la pirogue en question avait quitté Gandiol, commune située à quelques kilomètres de la ville de Saint-Louis et tentait de rejoindre l’Espagne.



Nous y reviendrons…