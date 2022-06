Chavirement d’une pirogue à Kafountine : 15 corps en état de décomposition très avancée repêchés par les sapeurs-pompiers. (Procureur)

Le procureur de la République de Ziguinchor a réduit la portée de sa conférence de presse de ce jeudi à une volonté du parquet qu’il dirige de « porter à la connaissance de l’opinion des éléments précis » sur le chavirement d’une pirogue à Kafountine.



Le magistrat renseigne que le bilan de ce drame de la migration irrégulière est passé à 15 victimes. « Au jour d’aujourd’hui, 30 juin 2022, 15 corps sans vie, pour l’essentiel en état de décomposition très avancée, ont été repêchés par les sapeurs-pompiers », informe le procureur, qui ne s’est pas appesanti sur les « personnes encore portées disparues ».



Et Papa Ismaïla Diallo d’indiquer qu’il est, pour le moment, recensé 92 rescapés. Quatre s'étaient cachés à l'arrière de la pirogue au moment des secours.



La pirogue qui était en partance pour les côtes espagnoles a chaviré à Kafountine, localité située au sud-ouest du Sénégal. « Il y avait 69 Sénégalais, 4 nigérianes, 8 gambiens, 3 originaires de la Guinée Conakry et 8 de la Guinée Bissau », a fait savoir le maître des poursuites, non sans indiquer le nombre exact de personnes à bord de l’embarcation.