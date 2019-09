Chavirement d'une pirogue à Îlot Sarpan : Yaye Kaba, la nièce du ministre Sidiki Kaba est décédée.

Yaye Kaba, fille du frère du ministre des Forces Armées Sidiki Kaba est décédée lors du chavirement de la pirogue à îlot Sarpan. Elle fait partie des 4 victimes du naufrage.

Yaye Kaba avait 24 ans et travaillait dans une compagnie aérienne.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Me Sidiki Kaba et à la famille éplorée.