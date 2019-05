Chaude matinée à l'Ucad : Des étudiants blessés, des journées sans tickets... pour le paiement des bourses

C'était une chaude matinée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Les amicales dudit campus universitaire ont fait sortir les étudiants dans la rue, ce jeudi, pour crier leur ras-le-bol. Selon le président de la commission sociale de l'amicale de la faculté de droit, Jean Pierre Mendy, leur grève serait due au non respect des engagements liées à la question des bourses que l'ancien ministre de l'Enseignement Supérieur, Mary Teuw Niane, avait pris.

À en croire Jean-Pierre Mendy, de nouveaux bacheliers sont restés six mois sans percevoir leurs bourses. Une situation qui indispose beaucoup d'entre eux. À cet effet, des journées sans ticket ont été décrétées dans le but de permettre aux étudiants de se restaurer. Et compte rester sur cette lancée si toutefois l'autorité ne réagit.

À l'issue de cette confrontation beaucoup de blessés ont été notés du côté des étudiants...