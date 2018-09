Chaude empoignade entre différents camps de la Cojer de Kaolack : Une femme blessée et évacuée à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.

Youma Ba est le nom de la jeune femme qui a fait les frais de la bagarre qui a opposé tard dans la nuit d'hier, les deux camps opposés de la Cojer de Kaolack. Elle a été évacuée à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack et prise en charge entièrement par le ministre de la jeunesse.

Tout serait parti d'une réunion convoquée par Pape Gorgui Ndong qui devait réunir toute la jeunesse de l'Alliance pour la république du département de Kaolack afin de discuter entre autres questions, celles liées au parrainage et au fonctionnement du parti dans le Saloum. Dans la grande salle d'un hôtel où s'est tenue la rencontre, la parole a d'abord été attribuée à Abdoulaye Diop qui se réclamera du titre de coordinateur départemental de la Cojer de Kaolack. A sa prise de parole, son camarade Youga Sène se réclamera lui aussi coordinateur légitime de la jeunesse apériste du département. Mais malheureusement, il n'aura pas la possibilité de terminer son temps de parole, interrompu qu'il a été par Abdoulaye Diop et ses partisans. Ce qui va déclencher l'ire de ses partisans. S'en est suivie une bataille rangée qui a complètement dépassé le ministre de la jeunesse Pape Ndong.

Youga Sène et ses amis accuseront l'envoyée spéciale du président de la République, Madame Aminata Touré. Une affaire qui est loin de connaître son épilogue...