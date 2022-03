Charlatanisme : pour devenir riche, Boury Fall verse plus de 12 millions à un marabout… qui s'enfuit avec l’argent en Italie.

Le marabout Mouhamadou Moustapha Dème né en 1972, domicilié aux Maristes, a comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de charlatanisme et d'escroquerie portant sur un montant de 12,7 millions. Il sera édifié sur son sort le 06 avril prochain.

Devant le prétoire, le mis en cause reconnaît avoir reçu de l'argent venant de la partie civile. « La plaignante m'a envoyé de l'argent via Wave et Orange money d'un montant de 3 millions de francs Cfa », avance-t-il. Il ajoute que la dame a commencé à solliciter ses services depuis 2006 et qu'il a aidé la dame à décanter plusieurs situations. « La dernière fois elle voulait devenir riche et protéger ses enfants. À la suite de quoi j'ai fait une retraite spirituelle pour la blinder... », narre-t-il.

Quant à la partie civile, elle a fait savoir que c'est son ex-mari qui lui a présenté le marabout. Devant le prétoire, la dame a fait sa narration des faits.

« J'ai quitté l'Italie le 25 avril dernier parce que j'étais malade et puis ma sœur avait aussi accouché. Il m'a donné une potion magique en me recommandant de l'utiliser pendant sept jours pour conjurer le mauvais sort. Il m'a ensuite instruite d'aller dans mon village à Saint-Louis pour déverser du lait caillé dans le fleuve. Quelque temps après, il m'a demandé de lui trouver une chambre à Cambérène. Ce que j'avais fait. Nous sommes allés à la plage de Cambérène, et une fois là-bas, il me demande de déverser du lait caillé dans la mer. Ensuite, il égrène son chapelet pendant une vingtaine de minutes et me demande de le suivre dans la chambre dans laquelle il a commencé à faire des incantations dans une langue que je ne comprenais pas. Soudain, j'entends une voix qui me dit : « ne te sépare jamais de ce marabout, c'est une bonne personne. Sinon ton fils va mourir ou tu perdras un œil ». C'est à partir de ce moment qu'elle commencera à lui donner des sommes d''argent 400 000 via wave, puis 900 000 pour l'achat d’un chameau, 520 000 pour l'achat d'un panier de cola et ainsi de suite. Le dernier montant qu'il m'a réclamé, est de 8,5 millions FCFA. J'ai emprunté 3,5 millions à une connaissance qui m'a remis l'argent à Edk Pikine. Le fils d'une cousine m'a prêté 3 millions. J'ai vendu mes bijoux en or. Je lui ai remis globalement 12 millions », a-t-elle déclaré.

Après le versement de ces montants, il a disparu. « Entre 2014 et 2018, je l'ai perdu de vue. Il avait escroqué une femme de 300 millions francs, raison pour laquelle il s'était réfugié à l'étranger. En 2019, il est revenu dans ma cantine pour y faire des prières. Cette même année, il a épousé mon amie et m'a choisie comme belle-sœur », raconte-t-elle.

Pour Me El Mamadou Ndiaye, les faits sont constants, raison pour laquelle il réclame 17 millions pour réparation. Le ministère public a requis de son côté, une application de la loi.

Quant à la défense, Me Baba Diop souligne que le fait de verser du lait caillé dans la mer n'est pas du charlatanisme, mais plutôt une offrande. Ainsi, il a plaidé pour la relaxe.

Le jugement sera rendu le 6 avril...