Chantier du Ter : Un camion heurte mortellement un jeune de 24 ans

Un jeune homme du nom de Habib Kane a perdu la vie dans un accident sur le chantier du Train Express Régional. Âgé de 24 ans, l’ouvrier a été mortellement heurté par un camion. Le collectif des impactés du Ter a même tenu ce matin un sit-in devant la préfecture de Pikine pour dénoncer cet accident et demandé plus de sécurité sur le chantier et en dehors.