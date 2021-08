Chantage sur des photos et vidéos sexuelles : Dieynaba Baldé en garde à vue.

Depuis hier, Dieyna Baldé est en garde en vue à la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC).



Selon nos confrères du journal « Libération », Dieyna Balbé se trouve au cœur de la tempête policière, depuis hier. C’est à cause d’elle que Mamadou diop, PDG de l’Iseg avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour détournement de mineure et viol suivi de grossesse.



Selon toujours la même source, elle a été placée en garde en vue à la DSC pour vol de téléphone, collecte illicite de données à caractère personnel, menace de diffusions de données ; accès, maintien et sabotage dans un système informatisé. Elle a été arrêtée en même temps que son frère Ali, qui était un témoin dans l’affaire Diop Iseg et aussi un ami de ce dernier.



C’est le rappeur Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4 qui a porté plainte avant que les enquêteurs ne découvrent une affaire extrêmement tordue. Dieynaba Baldé, qui sortait avec l’artiste, a réussi à disposer de vidéos et d'images compromettantes de ce dernier avant de lui faire subir un chantage sans précédent...