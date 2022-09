Changements climatiques et transition énergétique : Pourquoi Macky Sall se veut, porte-étendard d’une Afrique au financement 'banalisé' ?

Lors de la COP 26 qui s’est tenue à Glasgow l’année dernière, 39 pays et institutions, dont 12 pays de l’UE et 19 membres de l’OCDE, ont signé un engagement commun visant à mettre fin, d’ici à la fin de l’année 2022, au financement public international de projets d’exploitation de combustibles fossiles non associés à des mesures de réduction d’émissions. Cette échéance à court terme a été adoptée pour refléter l’urgence de s’éloigner des énergies fossiles, compte tenu des recherches du GIEC et de l’AIE qui montrent que la production et l’utilisation de tous les combustibles fossiles doivent diminuer de manière significative d’ici 2030.



Cependant, plutôt que de transposer ce calendrier au niveau de l’UE et vers l’OCDE, les conclusions du Conseil proposent une approche différente. En attendant les discussions à l’OCDE, chaque État membre de l’UE déterminera ses propres délais « fondés sur des données scientifiques » pour mettre fin aux crédits à l’exportation vers les projets de combustibles fossiles après 2023. La déclaration suggère également que la taxonomie de l’UE peut être utilisée pour guider le financement vert des exportations, alors que la taxonomie a été largement critiquée, y compris par son propre groupe d’experts techniques, pour avoir classifié les projets gaziers et nucléaires comme des activités « vertes ».



Pour le président Macky Sall l’accord sur le climat suite à la COP21 marque une prise de conscience universelle sur la nécessité pour le monde entier, d’assumer ses responsabilités sur le respect de l’équilibre de la terre et surtout de faire les efforts qu’il faut pour que l’avenir de la planète soit préservée. Pour cela, il faut des moyens conséquents et le respect des engagements des États.

Le Sénégal s’est engagé à respecter la politique de réduction des gaz à effet de serre. D’ailleurs, sa contribution, il y'a quelques années, était aux environs de 21% de réduction et les politiques énergétiques étaient en train d’être changées. Le Sénégal avait un mix énergétique qui intégrait des énergies fossiles carbonées mais cette option est abandonnée pour une orientation vers les énergies renouvelables. C’est à ce niveau que le Sénégal a bien besoin de compétition pour que les énergies nouvelles soient compétitives de même que les autres types d’énergies. D’où l’importance du fonds vert pour le climat qui doit être bien évidemment alimenté, selon le président Macky Sall, qui met en relief cette politique de financement vert dans le cadre de la lutte contre la pollution. Pour le président Macky Sall, « l’Afrique subit la plus grande exposition sur les effets des changements climatiques. Il faut alors, que les grandes nations industrialisées prennent conscience de ce fait et comprennent que leur décision prise à la Cop 26 était en effet inopportune au regard de cette Afrique moins pollueur.

« Les pays avaient de manière unilatérale et souveraine, décidé d’arrêter tout financement extérieur pour les énergies fossiles même pour le gaz qui est peu polluant. Ces pays se réservaient le droit d’utiliser leurs sources, même si c’est le charbon. C’est un frein manifeste au développement de l’Afrique », affirmait le chef de l’État lors de la 8e conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine.



Pour rappel, le Sénégal a adopté la loi n° 2016-19 du 06 juillet 2016 autorisant le président de la République à ratifier l’Accord de Paris en vertu de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.



Le Sénégal a soumis son nouveau plan d'action climat à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Cette contribution prévue déterminée au niveau national a été présentée à l'avance d'un nouvel accord climatique universel à être adopté par les gouvernements lors de la conférence climatique de l'ONU à Paris en décembre.



Le nouvel accord de Paris permettra à tous les pays d'agir pour empêcher la température mondiale d’augmenter de plus de 2 degrés Celsius et à saisir les nombreuses opportunités qui découlent d'une transformation mondiale nécessaire vers un développement propre et durable. Cet accord est un outil supplémentaire dont se dote la communauté internationale pour permettre un traitement équilibré de l’atténuation et de l’adaptation qui permettront la résilience des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Il favorise les trajectoires de développement durable des pays, limite l’augmentation des températures en dessous de la barre des 2°C et aide chaque pays à la mise en œuvre et au renforcement des plans d’action nationaux en matière d’adaptation.



À ce titre, la ratification de cet instrument traduirait, une fois de plus, l’engagement continu du Sénégal à contribuer significativement au développement durable, de manière générale et à lutter contre le réchauffement climatique, de façon singulière. De même et conformément à sa politique de lutte contre le changement climatique, le Sénégal a élaboré sa Contribution Prévue Déterminée au niveau National ou plan d’action climat. Cette contribution est l’effort que le Sénégal estime pouvoir réaliser en matière d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de séquestration de carbone dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’agriculture, des déchets, de la foresterie et des actions d’adaptation à entreprendre pour réduire sa vulnérabilité face au climat changeant dans les secteurs de l’agriculture, de la biodiversité, des zones côtières, des ressources en eau, de la pêche, de la santé et de la gestion des inondations à partir de 2020. En ratifiant l’accord de Paris, le Sénégal se fixe un objectif réaliste de réduire ses émissions, respectivement sous l’option inconditionnelle et conditionnelle, de 5% et de 21% à l’horizon 2030.