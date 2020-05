Changements climatiques : « Green New Deal » pour répondre à la fois à la crise climatique et économique dans le contexte de la pandémie de coronavirus

Un plan pour le projet Green New Deal, qui vise à répondre à la fois à la crise climatique et à la crise économique dans le contexte de la pandémie de coronavirus a été adopté par les autorités Sud-Coréennes. Le président Moon Jae-in a présenté la version coréenne du New Deal destinée à aider à surmonter la crise du coronavirus et à développer de nouveaux moteurs de croissance à l'occasion du troisième anniversaire de son investiture le 10 mai. La communauté internationale et des associations ont demandé que des programmes de lutte contre le changement climatique soient également mis en place, annonce l’agence « Yonhap ».

Le Green New Deal vise à lutter contre le changement climatique par le biais de divers efforts, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la création d'emplois.

Le président Sud-Coréen a souhaité associer le projet « New Deal » à la croissance verte et a appelé les autorités concernées à élaborer des plans concrets en ce sens, selon la même source. Il devrait recevoir un rapport conjoint de quatre ministères sur le projet : le ministère de l'Environnement; le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie; le ministère des PME et des Start-ups et le ministère du Territoire, de l'Infrastructure et du Transport, selon le porte-parole présidentiel Kang Min-Seok. Il a enfin déclaré que ce «Green New Deal» peut créer beaucoup d'emplois et que la communauté internationale souhaite que la Corée du Sud joue un rôle dans ce domaine.