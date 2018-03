Changement de sa ligne de défense : Tariq Ramadan organise la bataille médiatique

Mis en examen pour viols, Tariq Ramadan s’est attaché les services du pénaliste Me Emmanuel Marsigny. Celui-ci reprend le dossier des mains de maître Yassine Bouzrou et son associée Julie Granier. Ce jeu de chaises musicales s’explique par le fait que le comité de soutien à Tariq ramadan veut d’une défense plus combattante sur le terrain médiatique.