Changement dans la coordination de Y en a marre : Fadel Barro remplacé par Aliou Sané

Comme annoncé, le mouvement Y en a marre a tenu son «LEUL» (Assises) les 23 et 24 mars 2019 à son QG sis aux parcelles Assainies Unité 16.



Cette rencontre a vu la participation des Esprits Yen a marre de Dakar et de différentes régions du pays (Diourbel, Kaffrine, Kaolack, Louga, Saint Louis, Thiès, Ziguinchor…)



Elle a permis d’interroger et de mettre en débat le mode de fonctionnement de l’organisation, sa structuration et ses perspectives.



La rencontre a été aussi une opportunité pour le Mouvement Yen a marre d’apprécier sa participation dans la conquête et la préservation des acquis démocratiques et la mobilisation des jeunes dans l’engagement citoyen. Yen a marre se félicite de l’intérêt toujours vif que les citoyens lui accordent et s’engage à poursuivre son rôle d’éveil et d’exemplarité.



L’un des temps forts de cette rencontre a été le renouvellement du bureau Y en a marre. Ainsi, Fadel Barro passe le témoin de la coordination à Aliou Sané, membre fondateur qui occupait jusque là la fonction de Secrétaire Exécutif.



Il faut noter que plusieurs autres réaménagements ont été apportés aux instances et organes de pilotage du mouvement, avec une intégration significative des jeunes. Les membres du bureau sortant restent tous engagés au sein de Y en a marre, pour faire face aux défis et chantiers futurs de l’organisation



Fait à Dakar, le 24 mars 2019