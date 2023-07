Changement climatique : quinze communes de Dakar formées en développement urbain durable

Dans le cadre de ses activités, JVE Sénégal qui est une ONG environnementale et qui travaille généralement avec les jeunes sur tous les problèmes liés à l’environnement, a tenu un atelier de deux jours dédiés aux collectivités territoriales. Pour cette première cohorte, quinze collectivités ont été formées sur les questions liées au développement durable. Selon Djibril Niang, le directeur exécutif de l’ONG JVE Senegal, « nous, en tant que membre de la société civile, la raison de notre entrée dans la gouvernance locale c'est les collectivités locales. Alors il faut renforcer leurs capacités en ce qui concerne le changement climatique et cela nous facilite le travail sur le terrain et le travail qu’ils vont faire eux mêmes sur le terrain. D’où la pertinence de cet atelier organisé aujourd’hui sur le développement durable pour essayer d’harmoniser. Je dois dire que c’est continuel et on devrait le faire souvent. L’objectif de cette rencontre est de contribuer au renforcement des capacités des élus sur les changements climatiques et la gestion durable des collectivités », a-t-il annoncé. Au Sénégal, le secteur de l’environnement est de plus en plus confronté à des contraintes liées aux effets néfastes des changements climatiques : l’érosion côtière et la pollution de l’air et des eaux ont pour conséquence la réduction de la biodiversité, la destruction de la faune et de la flore et même du sol. « Autant de contraintes et de défis qui interpellent le plus grand nombre et auxquels des solutions doivent être apportées pour asseoir un développement durable basé sur une bonne gouvernance et une gestion efficace et rationnelle de la nature », a ajouté M. Niang. À cet effet, pour d’avantage sensibiliser et engager les élus à devenir des acteurs essentiels dans la préservation de l’environnement, il est impératif de s’aligner aux normes internationales par exemple, des Objectifs de Développement Durable notamment les ODD 11 et ODD 13 qui visent respectivement à « faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résiliants et durables » et à « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions ».