Changement climatique : Le ministre Amadou Hott et l'UE paraphent une convention de 5 millions d'euro.

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott a paraphé avec le directeur général de la Coopération internationale et du développement Stefano Manservisi une convention de financement du programme "Changement climatique et gestion intégrée des zones côtières". La cérémonie s'est tenue cet après-midi en présence de la cheffe de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, du Dg de l'environnement à la commission européenne ainsi que plusieurs autorités et chefs de services nationaux. Ce don d'un montant de 5 millions d'euro, soit 3.280.000.000 Fcfa vient traduire, selon le ministre, l'engagement de l'Ue à accompagner l'État du Sénégal dans la lutte contre l'érosion côtière et le changement climatique qui touche principalement la Petite Côte, Saint-Louis, le Sine Saloum et la Casamance.

Dans la dynamique d'appuyer davantage le gouvernement sénégalais à réussir sa politique dédiée à l'économie verte de même que les opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes, le Dg de la CID a invité la partie sénégalaise à se pencher sur l'investissement privé et l'économie circulaire.