Changement à la tête de la FNCL : Abdou Aziz Diop et Cheikh Tidiane Seck corrigent Wade et réaffirment leur ancrage au PDS

Lamine Ba a été promu Président de la Fédération Nationale des cadres libéraux. Saliou Sagna est lui le nouveau Secrétaire Général. Ils remplacent à ces postes Cheikh Tidiane SECK et Abdoul Aziz DIOP annoncés comme démissionnaires dans le communiqué du PDS annonçant cette information.



Mais selon ces derniers, ils n’ont jamais démissionné de leur poste et ne comptent même pas le faire. Ils l’ont réaffirmé dans une lettre adressée au SG du PDS Abdoulaye Wade dont Dakaractu a eu copie.



« Nous avons appris par voir de presse les changements intervenus à la tête de la Fédération Nationale des Cadres Libéraux (FNCL). Nous portons à votre haute attention que nous n’avons jamais démissionné de nos postes respectifs et nous ne comptons pas le faire.

Ensuite, nous tenons à vous souligner que l’assemblée générale visée dans votre acte en date du 19 août 2019 est une assemblée générale illégale, fractionniste parce que convoquée et présidée par des personnes non habilitées à cet effet. Ainsi, par cette décision vous cautionnez, encore une fois, la violation des textes du parti installant aussi bien le secrétariat national que la FNCL dans l’illégalité statutaire et l’illégitime politique », ont accusé Diop et Cie.

Ils ont continué en indiquant au SG du PDS toujours, qu’il lui est loisible de nommer qui il veut à la tête de la direction de la FNCL, mais ne peut cependant « pas leur prêter des propos ou des actes dont ils ne sont pas les auteurs ».

Pour finir, le Docteur Cheikh Tidiane Seck et Abdoul Aziz Diop ont réaffirmé leur engagement et ancrage dans le parti démocratique sénégalais, tout en prenant acte de cette décision et d’informer de leur ferme volonté d’œuvrer pour un large rassemblement de tous les cadres dans l’unité et la diversité pour continuer le travail entamé par la FNCL depuis sa création en 2011.