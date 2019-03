Champions League : Man United engage l’opération « remontada » face au PSG de Mbappé

Vainqueur du huitième de finale aller à Old Trafford (2-0), le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais les Red Devils, malgré une pléiade d'absents, pensent l'exploit encore possible au Parc des princes.



Une opération « Remontada » c’est la dynamique que compte impulser le coach mancunien Oler Gunnar Solkjaer : « Nous savons que nous en sommes capables. Les gens peuvent nous voir éliminés. Ils nous voyaient déjà hors du coup en début de saison. Ça ne change rien pour nous. Bien sûr, ce sera difficile. Nous devons nous rendre là-bas pour marquer des buts et gagner le match. Je crois que si nous défendons bien et que nous nous créons des occasions, nous pouvons remporter la partie. » A t’il déclaré d’un ton confiant à pratiquement 24h de cette rencontre qui sera décisive pour les reds Devils. À noter que MU est présentement frappé par une série de blessures et absence (Pogba suspendu) qui amenuisent grandement leur qualification pour les quarts de finale.