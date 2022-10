Championne du monde de récital du Coran : Sokhna Ndatté Cissé reçue et honorée par le MEN.

Le ministre en charge de l’éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, a accueilli ce jeudi 13 octobre 2022, la sacrée à Dubaï au concours international de Récital du saint Coran, Sokhna Ndatté Cissé pour lui adresser ses vives félicitations.



La cérémonie a eu lieu à la sphère ministérielle en présence de certains acteurs de l’éducation coranique. La cérémonie a démarré par un récital de Coran entrepris par la lauréate.



Au nom du Premier ministre et du gouvernement du Sénégal, "je viens pour féliciter notre brillante fille Sokhna Ndatté Cissé et sa famille qui a honoré le Sénégal en rapportant la 6ème édition de Récital du Coran à Dubaï. Je voudrais aussi remercier la communauté éducative et religieuse d’avoir permis à notre championne de participer à ce précieux concours international ayant regroupé plus d’une cinquantaine de nationalités," a dit le MEN.



Toujours selon le ministre, "le succès que nous célébrons aujourd’hui est éclatant pour le dynamisme dans laquelle notre pays, le Sénégal, se trouve depuis quelques années conformément à la volonté du président de la République et de certaines autres bonnes volontés qui œuvrent pour la promotion de l’enseignement Arabo-islamique dans notre pays." Parmi ces derniers, le MEN citera M. Abdoulaye Dia. Ainsi, après la consécration en 2016 de Mouhamed Boun Aba Diallo et Sokhna Mame Diarra Ngom en 2017, Sokhna Maïmouna Lo en 2018, Mouhamed Makhi Touré en 2021 entre autres, "nous célébrons aujourd’hui Sokhna Ndatté Cissé », a ajouté Cheikh Oumar Anne.



Ce dernier a offert à Sokhna Ndaté Cissé 3.000.000 FCFA et un ordinateur portable, 1.000.000 et un ordinateur à son maître, un lot du saint Coran, 5 tonnes de riz, 300 litres d’huile 200 kg de sucre à son école.



Pour finir, le MEN a tenu à remercier le "Serigne Dara", les parents et les acteurs de l’éducation coranique.