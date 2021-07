Championnat du monde de Beach Soccer : Les "lions de la plage" tombent dans un groupe relevé.

La Fifa a effectué ce jeudi, le tirage au sort du championnat du monde de Beach soccer prévu du 19 au 29 août prochain, au complexe olympique de Luzhniki de Moscou en Russie.



Sextuple champion d’Afrique, le Sénégal est logé dans une poule D relevée en compagnie du Portugal, tenant du titre, mais aussi de Oman et de l'Uruguay. Trois adversaires connus des « lions » qui ont régulièrement croisé leur chemin.







Le Portugal qui a remporté la finale de la coupe du monde en 2015 et en 2019, avait éliminé le Sénégal en quart de finale lors la dernière Édition (4-2) mais aussi en 2011. Oman a tout récemment croisé la route des coéquipiers de Jean Diatta lors du tournoi international Beach soccer championship remporté par le Sénégal avec une victoire pour chaque équipe tandis que l’Uruguay était dans la même poule que le Sénégal en 2007. Malgré ce tirage peu clément, l’objectif d’atteindre le carré d’as reste inchangé pour l'entraîneur des « lions de la plage. »







« On ne s’attendait pas à un tirage facile. Le Portugal, on ne le présente plus. Oman on l'a rencontré récemment au tournoi de Dubaï et l’Uruguay est une grande équipe. On n’a plus joué face à cette équipe depuis notre première participation en 2007. Aujourd’hui, le Sénégal est connu par toutes les équipes et vice versa. La compétition va regrouper 16 équipes qui auront toutes le même objectif. Le meilleur remportera la compétition. On a nos chances comme les autres équipes, tout se jouera sur le terrain. L’objectif reste la qualification en demi-finale après trois quarts de finale disputés en sept participations. Et il faut continuer le travail et prier pour ne pas avoir de blessés. L’objectif ne change pas même si nous logeons dans une poule difficile. Mais aujourd’hui, le Sénégal compte déjà sept participations à la coupe du monde et disputera la coupe du monde pour la huitième fois. Donc, on ne peut pas avoir un autre objectif que celui d’intégrer le carré d’as », a affirmé Ngalla Sylla.