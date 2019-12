Championnat d’Afrique sports travaillistes / Moustapha Kébé (Capitaine Port de Dakar) : « L’équipe est prête… »

À la tête de la délégation sénégalaise présente en Tunisie (Monastir), le capitaine Moustapha Kébé et ses troupes sont fin prêts. Engagés dans le premier championnat d’Afrique des sports travaillistes (Afrik-Foot), ces employés du Port autonome de Dakar, vont représenter le Sénégal à ce tournoi panafricain. À partir de ce vendredi 6 décembre jusqu’au dimanche 8, ces amateurs chausseront leurs godasses pour se disputer le trophée dans le cadre de matches de football à six. D’ailleurs, le capitaine des Sénégalais, Moustapha Kébé estime que son équipe est prête : « Nous sommes là depuis trois jours, l’équipe est prête. Le mental est bon, nous sommes prêts à affronter nos adversaires… C’est avec émotion et une grande fierté pour tous les travailleurs du Port autonome de Dakar qui représentent ainsi le Sénégal à ce championnat d’Afrique. Nous comptons hisser notre drapeau national le plus haut possible… » À préciser que le vice-président de la fédération sénégalaise des sports travaillistes, Badara Ndiaye, a également fait le déplacement à Monastir.