Championnat d'Afrique des U18 : le Sénégal battu en finale par le Mali

Le Mali a remporté sa toute première Coupe d'Afrique des U18 Masculin en battant dimanche en finale le Sénégal 78-76 à Bamako, Mali.

Fousseyni Dramé a réalisé une performance des grands jours, terminant meilleur marqueur du match avec 19 points, qu'il a complété par 6 rebonds.

Côté Sénégalais, Birame Faye et Amar Sylla ont sonné la révolte. Ils ont inscrit 17 points chacun mais ce fût insuffisant pour mener son équipe à la victoire.

Plus tôt dans la journée, l'Egypte a remporté le match de la 3ème place en disposant de l'Angola 89-78.

Grâce à son excellente prestation durant le tournoi, Siriman Kanoute a été désignée MVP du tournoi et il figure logiquement dans le « 5 majeur » de la compétition, en compagnie d'Abdoul Karim Coulibaly (Mali),Miguel Selton (Angola), Youssef Ahmed Ossama (Egypt) and Birame Faye (Senegal).





Avec FIBA