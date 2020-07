Championnat Turquie : Papiss Demba Cissé claque un doublé et s'empare de la tête du classement des buteurs.

Il aura suffit de trois minutes à Papiss Demba Cissé (35 ans) pour claquer un retentissant doublé ce mercredi, contre Galatasaray, le club d'un autre international Sénégalais, Mbaye Diagne. Une double réalisation qui non seulement a offert la victoire à son équipe qui s'est imposée 4 - 1 et s'est hissée à la 5 ème place du classement. Mais, qui a aussi permis à l'ancien attaquant de Newcastle de prendre la tête du classement des meilleurs buteurs de la Super Lig avec 22 pions plantés.



Papiss Cissé qui se paye une véritable cure de jouvence dans le championnat Turc est déjà le meilleur buteur de l'histoire d'Alanyaspor avec 38 réalisations en 55 matches disputés. Si le trentenaire n'a jamais eu sa chance en sélection nationale depuis l'avènement du coach d'Aliou Cissé en 2015. Ces récentes performances lui redonnent une belle relance dans une riche carrière qui semblait pourtant décliner vers la fin.



Papiss Cissé est plus que jamais sur les temps de passage pour égaler voire battre le record du nombre de but marqué par un joueur étranger dans le championnat turc (Titre détenu par son compatriote, Mbaye Diagne avec 30 buts.) Il est actuellement le meilleur buteur sénégalais à l'étranger, cette saison devant Sadio Mané et ses 20 buts (toutes compétitions confondues.)