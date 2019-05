Championnat : Diambars à un point de la Ligue 1

Diambars, vainqueur de Guédiawaye FC (2-1) dimanche, a fait un nouveau pas vers un retour en Ligue 1. Le club de Saly possède désormais deux points d'avance sur Ej Fatick (3e au classement) à une journée de la fin du Championnat. Les académiciens (2ème, 47 pts) ont réalisé une très bonne opération dans la course à la montée.



La meilleure attaque de la Ligue 2 a retrouvé son efficacité, selon le quotidien Stades. Certes, les académiciens ont toujours trois points de retard sur le leader CNEPS, mais ils n’ont besoin que d’un point pour assurer leur retour en Ligue 1, une saison après l’avoir quittée. Les hommes du coach Boubacar Gadiaga feront face à la Renaissance au stade Fodé Wade lors de la 26ème et dernière journée de Ligue 2. Ils vont donc devoir patienter, afin de valider cette montée tant attendue.



Mais, Diambars n'est toujours pas assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine en dépit des deux points d'avance qu'il possède sur le troisième, Ej Fatick. En égalisant dans les dernières minutes contre Yeggo (1-1), le club fatickois s’est donné les moyens d’y croire. S’il gagne lors de la dernière journée et que Diambars perde, Ej Fatick, qui a retardé l'échéance, sera en Ligue 1...