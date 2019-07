Chambre de commerce de Dakar : le Collège des Délégués vilipende la gestion du sg Aly Mboup

Le Collège des Délégués a mis à nue la gestion du SG Aly Mboup. Dans une lettre adressée à la ministre du Commerce et des PME, Mme Aminata Assome DIATTA, le Collège des Délégués de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) demandait la mise à la retraite sans délai de M. Aly MBOUP (64 ans révolus) indique-t-il dans un communiqué. Le Collège des Délégués précise que le dépassement de l’âge de la retraite ne représente qu’une partie de l’iceberg. En effet, la gestion de l’Institution est catastrophique indique t’il. En guise d’illustration, selon la même source, trois véhicules sont mobilisés par M. MBOUP dont une voiture neuve garée devant chez lui. « En même temps, il a pris, depuis plusieurs mois, pour ses déplacements quotidiens, un des véhicules du parc automobile de la CCIAD. Tous les mois, il continue de prendre sa dotation personnelle de carburant et pendant ce temps, le véhicule du parc automobile qu’il utilise est alimenté par la carte dédiée à cet effet. Le troisième est l’ancien véhicule que la Chambre de Commerce avait mis à sa disposition. Il l’a acquis, par des procédés contraires aux procédures en cours à la CCIAD sur les véhicules réformés, via l’accord du Bureau, à un prix largement inférieur à la cotation de l’expert ».

Dans le cadre de la Procédure de mutation de ce véhicule M. MBOUP a été dans une situation inconfortable lit-on dans le communiqué quand les éléments de la Police l’ont invité à fournir un document attestant qu’il est le Secrétaire Général (SG) de la Chambre de Commerce de Dakar. Un cas à la limite rocambolesque dans un Etat de droit.

Le Collège des Délégués dénonce avec la dernière énergie ce comportement d’un autre âge et a réitéré leu position pour le départ immédiat à la retraite de Monsieur Aly MBOUP, accusé aussi de fraude sur le carnet ATA ("Admission temporaire"). Les travailleurs promettent de tenir dans les jours à venir, une Assemblée Générale suivie d’une conférence de presse.