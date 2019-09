Chambre de Commerce de Kaolack : Les opérateurs économiques se penchent sur leurs obligations fiscales.

Une rencontre d'échanges et de partage, a réuni les opérateurs économiques affiliés à la Chambre de Commerce et les agents du centre des services fiscaux de Kaolack. Ledit cadre a permis aux inspecteurs des impôts et domaines d'échanger avec les commerçants de Kaolack sur leurs obligations fiscales telles la taxe sur le transport, la contribution économique locale ( CEL), l'impôt sur le revenu etc... Interrogés, ces derniers ont tenu à apprécier cette initiative qui vise à inculquer les valeurs contribuables aux opérateurs économiques...