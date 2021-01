Chambre de Commerce de Kaolack : Les membres de l'association des handicapés moteurs capacités en transformation et conditionnement des céréales locales.

À côté de sa mission principale d’appui aux acteurs économiques de la région, la Chambre de Commerce de Kaolack n’oublie pas non plus sa vocation sociale.



Une posture illustrée par la cérémonie de remise d’attestations de formation aux membres de l’association communale des handicapés moteurs de Kaolack.



En effet, ces derniers qui ont bénéficié d’une formation technique dans la transformation et le conditionnement des céréales locales entièrement offerte par l’institution consulaire, ont reçu par la même occasion un soutien financier pour mener à bien leurs activités dans cette filière. Ils ont également reçu des mains du président de cette chambre, Serigne Mboup, des masques et des produits phytosanitaires pour la lutte contre la pandémie...