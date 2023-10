Chambre d’accusation de la cour d’appel Dakar: Le rappeur Nit Dof obtient la liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire

Mis aux arrêts le mercredi 18 janvier, par des éléments affiliés à la sûreté urbaine, le rappeur et activiste Mor Talla Gueye alias Nit Dof obtient la liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. En effet, la décision de mise en liberté provisoire a été rendue depuis le 12 octobre dernier car, le procureur général avait la possibilité de faire un pourvoi dans le délai. C’est d’ailleurs pourquoi, nous fait savoir son avocat Me Moussa Sarr, joint au téléphone, « que la décision a été rendue par la chambre d’accusation de la cour D’appel de Dakar, mais il ne pouvait pas sortir ».



En effet, la cour d’appel de Dakar, informe la robe noire au bout du fil de Dakaractu, « avait infirmé l’ordonnance de la mise en liberté provisoire du doyen et ordonné sa liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Ainsi, c’est aujourd’hui que sa liberté est devenue effective ». Dans les minutes qui suivent , le rappeur, membre de Pastef devrait sortir après les formalités suivies par ses avocats.



Rappelons que Nit Dof était poursuivi pour appel à l’insurrection, outrage à magistrats, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l’encontre des autorités judiciaires, injures publiques.