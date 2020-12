Chambre criminelle de Ziguinchor : Le coxeur écope de 10 ans pour trafic intérieur de drogue et association de malfaiteurs.

Le coxeur de l'horaire Kafountine-Touba a comparu devant la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor pour répondre des chefs d'inculpation de trafic intérieur de drogue et d'association de malfaiteurs.



Les faits remontent au 31 juillet 2019, vers 23 heures. Ousmane Diop, chauffeur de bus de l'horaire Kafountine-Dakar avait appelé les gendarmes de Diouloulou pour les informer de la découverte de chanvre indien entre les mains de Cheikh Thiam. Une fois sur les lieux, ils ont arrêté le sieur Thiam avec la drogue.



Devant la barre de la chambre criminelle, le sieur Thiam, rejettera en bloc les faits qui lui sont reprochés. Ce vendeur de friperie s’active aussi dans le transport comme coxeur. "Je vis à Kafountine depuis 2007 et je vends les billets du car «Horaire Touba». Il s'explique : " C’est Ousmane Diop qui a interpellé les gendarmes pour qu'ils m'arrêtent. C’est une fois à la gendarmerie que j’ai realisé qu'il s'agit de sept (7) Kg de chanvre indien dissimulés dans les bagages. Je vous rassure qu'il y a des gens qui m’en veulent. Mon seul tort c'est d'être le «coxeur» du bus «Horaire Touba", s'est-il défendu.



Le maître des poursuites dans son réquisitoire est formel. L’accusé a fait preuve de mauvaise foi. En vérité, la drogue lui appartenait et il devait la convoyer à Touba. Le trafic intérieur de drogue est bel et bien établi dans cette affaire. Sur ce, il a requis dix ans de réquisition criminelle pour trafic.



La défense a plaidé pour la relaxe de son client. Me Kaoussou Kaba Bodian constitué, estime qu'il y a des zones d'ombre dans cette affaire. Les apprentis de l'horaire ne sont pas entendus. En plus, les preuves de l'accusation n'ont jamais été apportées et son client a tout nié, dira Me Bodian.



Malgré la plaidoirie de la défense, la chambre criminelle a déclaré Cheikh Thiam coupable de trafic intérieur de drogue et d’association de malfaiteurs. Il sera condamné à 10 ans de travaux forcés et une amende de deux millions de FCFA...